الشرطة الأمريكية تعتقل أما بتهمة قتل أطفالها الثلاثة طعنا

أعلنت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس السبت، القبض على أم بتهمة قتلها أطفالها الثلاثة بطعنهم بآلة حادة.

ونقلت شبكة "سي بي إس لوس أنجلوس" الأمريكية، عن مسؤولي إنفاذ القانون أن جدة الأطفال الثلاثة، عثرت صباح السبت على جثث أحفادها قتلى في شقتهم بلوس أنجلوس وأنهم ماتوا إثر تعرضهم للطعن.

وأشارت الشبكة إلى أن إلى أن جميع الأطفال الضحايا دون سن الخامسة. واعتقلت الشرطة ليليانا كاريلو البالغة 30 عاما وهي من أصل إسباني على بعد 4 ساعات من شقتها.

ولم تتمكن الشرطة بعد من تحديد الدافع المحتمل للقتل، كما أنه من غير المعروف ما إذا كانت كاريلو تعيش في ذات الشقة التي عثر فيها على جثث الأطفال، أو إذا كان لديها سجل جنائي.