ألمانيا تسابق الزمن في مواجهة "كورونا"

تلقى نحو 15 في المئة من الألمان الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في الوقت الذي أعلن فيه معهد "روبرت كوخ"، اليوم الأحد، زيادة ملحوظة في عدد الإصابات.

وأظهرت بيانات المعهد أن 15.2 في المئة، أو 12.7 مليون شخص، تلقوا جرعة واحدة على الأقل حتى صباح السبت، فيما تلقى 5.9 في المئة أو ما يساوي 4.9 مليون شخص الجرعتين.

وبحسب المعهد، فإن متوسط معدل التطعيم يقدر بـ 639 ألفاً و906 جرعات في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75 في المئة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 15 أسبوعا.

وشهدت معظم الولايات الألمانية، يوم الأربعاء الماضي، بداية تقديم الأطباء الممارسين العامين للجرعات. وسيشارك أكثر من 35 ألف ممارس عام، بحسب ما نقل موقع "دوتشيه فيله".

وتكافح ألمانيا موجة ثالثة من الإصابات التي يتسبب فيها بشكل أساسي الآن متحور كورونا البريطاني. وفي خطوة جديدة لمكافحة الفيروس أعلن وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل في حوار لصحيفة "بيلد آم زونتاغ"، التي تصدر الأحد، أنه يريد فرض تدابير عاجلة بإلزام الشركات إجراء اختبارات على جميع العاملين لديها وذلك كمساهمة منهم في مكافحة كورونا.