الفلبين تتسلم الدفعة الثانية من لقاحات "سينوفاك" الصينية

حصلت الفلبين، اليوم الأحد، على الدفعة الثانية من لقاحات فيروس كورونا التي تصنعها شركة "سينوفاك بيوتيك"، واشترتها البلاد من الصين.

وسلمت الخطوط الجوية الفلبينية، التي نقلت اللقاحات إلى مانيلا، هذه الدفعة إلى كارليتو جالفيز، المسؤول المختص بشراء اللقاحات في الفلبين.

وتدعم الفلبين جهود التطعيم في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة ارتفاع الإصابات بمرض "كوفيد-19"، الذي يتفاقم بسبب متغيرات الفيروس الأكثر عدوى.

وتسعى الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70 مليون فلبيني هذا العام لتحقيق المناعة الجماعية، حيث بدأت حملة التطعيم بعمال الرعاية الصحية وكبار السن.

وبعد وصول الدفعة الأولى من لقاحات "سينوفاك" التي تبرعت بها الصين في 28 فبراير/شباط، انطلقت حملة التطعيم في الفلبين في أول مارس/آذار، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

وسجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، 11681 إصابة جديدة بالمرض، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 864868. وارتفعت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض إلى 14945، من بينها 201 وفاة جديدة.