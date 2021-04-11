رومانيا تمدد حالة التأهب القصوى لمكافحة كورونا

أعلنت السلطات في رومانيا، اليوم السبت، تمديد حالة التأهب القصوى حتى 13 أيار / مايو القادم، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء: "تم تمديد نظام التأهب العالي لمدة 30 يومًا في جميع أنحاء البلاد".

وبحسب البيان، سيتم إلغاء حظر التجول بشكل اسثنائي يوم 2 أيار/ مايو لإجازة المشاركة في قداس عيد الفصح.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الرومانية بوخارست احتجاجا على الإجراءات الاحترازية التي صدرت لوقف انتشار فيروس كورونا.

وشهدت بوخارست و17 مدينة أخرى على الأقل احتجاجات، جاءت بناء على دعوة أطلقها حزب التحالف من أجل وحدة الرومان، وهو حزب قومي متطرف ممثل في البرلمان منذ انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 2020.