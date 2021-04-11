صحيفة: الأمير هاري محروم من ارتداء الزي العسكري في جنازة جده

ذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الأمير هاري لن يتمكن من ارتداء الزي العسكري أثناء مشاركته في جنازة جده، الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وعزت الصحيفة البريطانية ذلك إلى تنازل الأمير هاري عن المهام الملكية، في إطار اتفاقية أطلقت عليها وسائل الإعلام البريطانية "ميغزيت" (Megxit).

وأشارت الصحيفة إلى أن هاري سُحبت منه المناصب العسكرية، كقائد عام في البحرية الملكية، وقائد جوي فخري في سلاح الجو الملكي، والقائد العام للسفن الصغيرة والغوص، وذلك عقب تنازله عن دوره في العائلة المالكة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا يعني أنه سوف يرتدي بزة مدنية عادية بدلا من ملابسه العسكرية.

وأعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، يوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية، عن عمر يناهز 99 عاما.

وفي اليوم التالي، قال قصر بكنغهام إن جنازة الأمير فيليب، ستقام في 17 أبريل/ نيسان، وأن حفيده الأمير هاري سيحضر الجنازة.

وستُقام جنازة ملكية احتفالية، وليس جنازة رسمية، بدون مواكب عامة، داخل فناء قصر وندسور وستقتصر على 30 شخصا.