مسؤول إيراني يتهم القوى الأمنية بالتقصير بعد حادث منشأة نظنز النووية

اتهم أمين مجمع مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، السلطات الأمنية في بلاده بالتقصير وذلك على خلفية وقوع حادث بمنشأة نطنز النووي صباح اليوم في قسم شبكة توزيع الكهرباء.

طهران - سبوتنيك. وتساءل رضائي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "ألا يمكن أن يشير الحريق اليوم في منشأة نطنز النووية بعد أقل من عام على الانفجار السابق (الذي وقع في تموز/يوليو العام الماضي) إلى ظاهرة الاختراق والنفوذ في البلاد؟".

وأضاف رضائي "فاعتبروا یا أولی الأبصار، البلد بحاجة إلى تحسينات أمنية".

آیا وقوع مجدد آتش سوزی در تاسیسات هسته ای نطنز، آنهم در کمتر از یک سال پس از انفجار قبلی، نمی‌تواند نشان از جدی بودن پدیده نفوذ باشد؟فاعتبروا یا اولی الابصار

کشور نیاز به سالم سازی امنیتی دارد. — محسن رضایی (@ir_rezaee) April 11, 2021

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، عن تعرض شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز في محافظة أصفهان إلى خلل جزئي.

ونقلت قناة "كان" عن مصادر استخبارية لم تسمها، أن الموساد الإسرائيلي هو من يقف خلف الهجوم على الموقع النووي الإيراني.

وأضافت نقلا عن المصادر ذاتها، أن الحديث يدور عن هجوم سيبراني، وأن الأضرار التي لحقت بالمنشأة النووية الإيرانية أكبر مما تقول إيران.

وفي وقت سابق اليوم، اعتبر رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحي، أن الحادث الذي وقع في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية هو بمثابة "إرهاب نووي"، وأن طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك.

وقال صالحي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي حول هذا الحادث "إن إيران، إذ تدين هذه الخطوة الحقيرة، تؤكد على ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا الإرهاب النووي".

يشار إلى أن مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم مساحته 100 ألف متر مربع، وقد أنشئ تحت الأرض بـ8 أمتار ومحمي بجدار سماكته 2.5 متر، يعلوه جدار خرساني آخر.

وسبق أن تعرض الموقع ذاته في يوليو/تموز الماضي لحريق كبير، واتهمت إيران إسرائيل لاحقا بالوقوف ورائه.