مرشح الأحزاب اليسارية يقر بهزيمته بالانتخابات الرئاسية في الإكوادور

موسكو - سبوتنيك. وقال أرازو في بيان سياسي، بث على تويتر: "هذه ليست هزيمة سياسية أو أخلاقية لأن مشروعنا هو النضال من أجل مستقبل عادل لجميع الإكوادوريين".

لافتا إلى أنه "سيتصل بعد المؤتمر الصحفي بغييرمو لاسو ليهنئه على فوزه".

وتوجّه الإكوادوريّون، الأحد، إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس لهم، في دورة ثانية من الانتخابات تنافس فيها مرشح اشتراكي مدعوم من الرئيس السابق رافايل كوريا وآخر مصرفي سابق يميني، بينما يواجه هذا البلد النفطي أزمة حادة تفاقمت مع جائحة كوفيد-19.

والاشتراكي أراوز (36 عاما) شبه مجهول من الناخبين، لكنه مدعوم من رافايل كوريا، أحد قادة اليسار في أمريكا اللاتينية وحكم البلاد عشر سنوات(2007-2017).

وقد تواجه مع المصرفي السابق اليميني لاسو (65 عاما) في الاقتراع لاختيار رئيس خلفا للينين مورينو الذي لا يتمتع بشعبية وتنتهي ولايته في 24 مايو/أيار المقبل.