نتنياهو: إيران هي أكبر تهديد في الشرق الأوسط ولن أسمح لها بتطوير سلاح نووي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن بلاده "لن تسمح بامتلاك إيران سلاح نووي، في ظل التهديدات التي توجهها نحو إسرائيل".

القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي في مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية في القدس، "إيران لا تزال تهددنا، ولم تتوقف أبدا عن جهودها في تطوير السلاح النووي".

وتابع "إيران لا يجب أن تحصل على سلاح نووي، ولن أسمح لها بتطوير سلاح نووي للقضاء على إسرائيل".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي أوستن أن بلاده ملتزمة بضمان أمن إسرائيل، وتفوقها العسكري في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قال إن طهران تمثل "تهديدا للأمن الدولي"، لافتًا إلى أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة للتأكد من أن أي اتفاق مع إيران سيخدم مصلحة البلدين.

وأكد غانتس، في مؤتمر صحفي، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، في تل أبيب، أمس الأحد، أن "وجهات النظر الإسرائيلية والأمريكية تشترك في مواجهة التحدي الإيراني"، مضيفا أن "طهران تمثل تهديدا استراتيجيا للأمن الدولي وكل منطقة الشرق الأوسط". وتابع: "سنعمل مع حلفائنا الأمريكيين للتأكد من أن أي اتفاق مع إيران سيخدم مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة".

ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، اليوم الأحد، في أول زيارة لمسؤول كبير بإدارة بايدن التي أثار موقفها تجاه إيران قلق حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتسعى واشنطن لطمأنة إسرائيل بشأن المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي مع استئناف المحادثات، غير المباشرة وغير الحاسمة حتى الآن، حول عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وإيران والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ودأبت إسرائيل على انتقاد الاتفاق النووي، حيث ترى أنه يضع قيودا مؤقتة على قدرات إيران النووية، مما يمهد الطريق لطهران لإنتاج قنابل على المدى الطويل. وتقول إنها لن تلتزم بالنهج الدبلوماسي.

وتتبادل كل من إسرائيل وإيران، في الأسابيع الأخيرة، الاتهامات بتعريض سفنهما لأعمال تخريب في البحر. وتتهم سوريا إسرائيل بشن ضربات جوية على أراضيها. وتقول إسرائيل إنها تحاول وقف حشد القوات الإيرانية داخل سوريا.