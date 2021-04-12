مقتل شخص في إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية

قتل شخص وتم اعتقال آخر، في حادث إطلاق نار، اليوم الاثنين، داخل مدرسة ثانوية في نوكسفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

وذكرت إدارة شرطة نوكسفيل في بيان، أن الشرطة استجابت لنداء من مدرسة أوستن-إيست ماغنيت الثانوية بشأن تقرير عن شخص مسلح في المدرسة. وعند الاقتراب من المدرسة، أُطلقت أعيرة نارية".

وأضاف البيان، "قتل شخص في مكان الحادث، واعتقل آخر لإجراء مزيد من التحقيقات ولا يوجد ضحايا آخرون".

Una persona muerta y un policía herido deja tiroteo en una escuela secundaria en Knoxville, Tennessee https://t.co/kPLMmgNZ6i pic.twitter.com/b9qkIekf80 — CNN en Español (@CNNEE) April 12, 2021

وتابع البيان أن ضابط شرطة تعرض لإصابات طفيفة ونقل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.