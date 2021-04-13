أمريكا تعلن نشر مئات الجنود في ألمانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم، إن بلاده ستعمل على زيادة عدد قواتها في ألمانيا، معلنا نشر 500 جندي إضافي بحلول الخريف.

وأكد أوستن التزام بلاده بـ"الحفاظ على أمن ألمانيا، وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)"، مشيرا إلى أن "تعزيز مهمة القوات الأمريكية في أوروبا، ضروري لمواجهة التحديات المستمرة"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وفي فبراير الماضي، أعلن الجنرال تود والترز، قائد القوات الأمريكية في أوروبا، أنه تم تجميد خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لسحب 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا، مشيرا إلى أن الخطة حاليا قيد المراجعة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة.

ورحّبت الحكومة الألمانية، بقرار بايدن تعليق خطة خفض عديد القوات الأمريكية في ألمانيا، معتبرة أن وجودها "يصب في المصلحة المشتركة للبلدين".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي اتهم برلين بالاستفادة ماليا من الوجود العسكري لبلاده، وافق في نهاية يونيو 2020، على خطة خفض الجنود الأمريكيين في ألمانيا.