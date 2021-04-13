منظمة الصحة تدعو دول العالم لوقف بيع الثدييات الحية في الأسواق

دعت منظمات عالمية، دول العالم اليوم الثلاثاء إلى وقف بيع الثدييات البرية الحية في أسواق الطعام.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن هذه المنظمات هي، منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة السلطات الوطنية.

وحثت المنظمات على تعليق الاتجار في الحيوانات الثديية البرية الحية لغرض الغذاء أو التكاثر وإغلاق أجزاء من أسواق الأغذية التي تبيع الحيوانات البرية الحية، من الثدييات التي يتم اصطيادها.

وكشفت المنظمات أن تقارير أفادت بأن الحيوانات، لا سيما البرية منها، هي مصدر لأكثر من 70 في المئة من كل الأمراض المعدية الناشئة في البشر.

وتأتي هذه الدعوة، التي تحث على الحرص على أن يكون النظام الغذائي العالمي آمنا ومستداما، في أعقاب مهمة قامت بها منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان بالصين للتحقيق في منشأ فيروس كورونا.

وقال بيتر بن إمباريك، وهو مسؤول منظمة الصحة الذي قاد المهمة في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط، في تغريدة على تويتر "هذه التوصية وتوصيات أخرى ستساهم في تقليص خطر ظهور الأمراض حيوانية المنشأ".

وأوضح خبراء إقليميون أن الصين منعت العام الماضي الاتجار في الحيوانات البرية من أجل الاستهلاك البشري لكن ثغرات قانونية تسمح بتربية بعض الأنواع الأكثر عرضة للمرض.