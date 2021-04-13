تقرير: غالبية مرضى "كوفيد 19" بالرعاية المركزة في البرازيل من الشباب

قال تقرير حديث إن تسارع انتشار مرض "كوفيد 19" في البرازيل يؤثر بشكل متزايد على الشباب، حيث أظهرت بيانات المستشفيات أن أغلب من كانوا في العناية المركزة في الشهر الماضي في سن 40 أو أقل.

نشرت هذا التقرير الجمعية البرازيلية لطب الرعاية المركزة في مطلع الأسبوع، ويستند على بيانات من أكثر من ثلث أجنحة العناية المركزة في البلاد، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وجد التقرير زيادة كبيرة في عدد الشباب الذين يدخلون إلى وحدات العناية المركزة.

ولأول مرة منذ وصول تفشي المرض إلى البرازيل العام الماضي، شغل مرضى يبلغون من العمر 40 عاما أو أقل، ما نسبته 52 في المئة من أسرة العناية المركزة.

ويمثل ذلك قفزة بنسبة 16.5 في المئة مقارنة بنسبة الإشغال لتلك الفئة العمرية المسجلة بين ديسمبر كانون/ الأول وفبراير/ شباط.

سجلت البرازيل 3808 حالة وفاة بكوفيد، اليوم، و82186 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة في البلاد.

وبذلك سجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن ما يزيد على 358 ألف حالة وفاة وأكثر من 13.5 مليون حالة إصابة.