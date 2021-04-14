فنلندا: وجهنا دعوة إلى بوتين وبايدن لعقد قمتهما على أراضينا

قال مكتب الرئيس الفنلندي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن فنلندا وجهت عبر القنوات الدبلوماسية دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، لعقد اجتماع محتمل على أراضيها.

هلسنكي- سبوتنيك. أجرى بوتين وبايدن، أمس الثلاثاء، محادثة هاتفية لمناقشة العلاقات الثنائية، واقترح الجانب الأمريكي عقد اجتماع ثنائي في دولة ثالثة في المستقبل المنظور. بدأت المكالمة الهاتفية بطلب من واشنطن.

وقال مكتب الرئيس الفنلندي: "فنلندا كانت دائما مستعدة لتقديم خدماتها الدبلوماسية، وفي ما يتعلق بهذا الاجتماع المحتمل، فقد أعربنا عن استعدادنا لتنظيمه للجانبين"، مضيفا أن "الدعوة مررت عبر القنوات الدبلوماسية قبل محادثة أمس".

استضافت هلسنكي بالفعل عددا من الاجتماعات رفيعة المستوى، بما في ذلك بين قادة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وأخيرا بين بوتين والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2018.

وابدت النمسا بالأمس، اهتماما باستضافة القمة المحتملة، وقالت وزارة الخارجية النمساوية لوكالة سبوتنيك: "لقد رأينا التقارير الإعلامية. إذا قررت روسيا والولايات المتحدة عقد لقاء قمة على مستوى الرئيسين، فإن هذا أمر يستحق الإشادة. قرار عقد القمة ومكانها وموعدها يعتمد على الدولتين. والنمسا بالطبع مستعدة دائما لإجراء مفاوضات رفيعة المستوى من أي نوع".

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية تقوم بدورها ضمن العمل بشأن التحضير للقاء بين بوتين وبايدن.