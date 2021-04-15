تركيا تعلن عن خطوة جديدة تجاه مصر

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس عن أن بلاده "سترسل وفدا بقيادة نائب وزير الخارجية إلى مصر في مطلع مايو/ أيار المقبل"، في إطار مساع لإصلاح العلاقات المتوترة مع القاهرة.

وقال مولود أوغلو، في مقابلة مع محطة إن.تي.في، إن "مصر وجهت الدعوة إلى وفد تركي لزيارتها في الأسبوع الأول من مايو لمناقشة العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "اجتماعا سيجمعه بوزير الخارجية المصري سامح شكري بعد تلك المحادثات".

وأضاف أنه "حان وقت مناقشة الخلافات مع مصر"، مؤكدا أن "المباحثات ربما تطول، وأن مصر تشكل أهمية بالنسبة للعالم الإسلامي وأفريقيا وفلسطين ونولي أهمية لاستقرارها".

وكان وزير الخارجية التركي أكد، في تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي" التركية الرسمية، أمس الأربعاء، أن بلاده ستبدأ مرحلة جديدة مع مصر. وقال:"نبدأ مرحلة جديدة مع مصر ونخطط لعقد اجتماع على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين ولكن الموعد لم يحدد بعد".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، السبت الماضي، أن "وزيري خارجية تركيا ومصر تحدثا هاتفيا، في أول اتصال مباشر بينهما منذ أن بدأت تركيا مساعيها لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين"، مضيفة أن الوزيرين تبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.