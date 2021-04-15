إيران: هجوم نطنز حدث ضمن إطار المثلث العبري العربي الأمريكي وسنزيد مدى صواريخنا

قال مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون العسكرية اللواء حسين دهقان، إن هجوم نطنز حدث ضمن إطار المثلث العبري العربي الأمريكي، مشيرا إلى أن بلاده ستزيد مدى صواريخها بحسب نوع التهديد الذي يحدق بها.
وأضاف دهقان في حديث لقناة "المسيرة" اليمنية أن "إيران على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطر أو عدوان، وترصد جميع التحركات المعادية، وقد قطعنا أشواطا كبيرة في جميع القطاعات العسكرية ولدينا خطط لمواجهة أي عدوان".
وأكد أن "القدرة الصاروخية الإيرانية خط أحمر ولا يمكن التفاوض بشأنها وهذا الأمر أصبح منتهيا، مشيرا إلى أن زيادة مدى الصواريخ الإيرانية مرتبط بالتهديد، وسنزيد مدى صواريخنا بحسب نوع التهديد الذي يحدق بنا".
وبشأن استهداف منشأة نطنز النووية الأحد الماضي، قال "ليس مهما من يتبنى هجوم نطنز أو ينفيه، المهم أنه حصل ضمن إطار المثلث العبري العربي الأمريكي ولا يمكن أن تتنصل الولايات المتحدة منه، وهدف العدو من شن هجمات على سفننا في البحر هو خلق جو من التوتر والحرب".
وفيما يتعلق بوجود إيران في سوريا، قال "وجودنا الاستشاري في سوريا مستمر طالما طلبت الحكومة السورية منا ذلك".
وعن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، قال "رفع إيران نسبة التخصيب إلى 60% ليس تهديدا لدول المنطقة، وفي المقابل نحن أيضا لا نعتبر دول المنطقة تهديدا لنا، والوجود الأجنبي في المنطقة سبب جميع المشاكل والتوترات فيها، وقدرتنا الدفاعية هي لصالح المنطقة ولن تكون ضد الدول الإسلامية".
وأوضح أن السعودية ليست عدوا لإيران، لكنه قال "إذا قامت بتحركات خبيثة ضمن إطار التحالف العربي الغربي الصهيوني فحينها ستكون نظرتنا إليها مختلفة". حسب قوله.
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