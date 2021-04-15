صحيفة: رغم كورونا... أكثر من 20 ألف مهاجر وصلوا إسرائيل خلال عام

كشفت إحصاءات رسمية إسرائيلية أن الدولة العبرية استقبلت 20 ألف و456 مهاجرا جديدا خلال عام.

ووفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الهجرة والدمج، فإن إسرائيل استقبلت هذا العدد، خلال الفترة بين الذكرى الـ 72 والـ 73 لتأسيس الدولة العبرية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الخميس. ويوافق 14 أبريل/ نسيان ذكرى تأسيس إسرائيل.

وأظهرت البيانات أن بين هؤلاء المهاجرين، 3208 يعملون في مجال التسويق والتجارة، و812 يعملون في المجال الطبي، و517 يعملون في التعليم.

ومعظم أفراد المجموعة العمرية القادمة بين سن 18 و35 عاما يعملون في مجال مرتبط بالعلوم الاجتماعية، على الرغم من أن نفس المجموعة تضم أغلبية من المهاجرين الذين يعملون في المجالات التكنولوجية.

كما أن الأطفال تحت سن 18 عاما، يشكلون 4748 مهاجرا، من بينهم 420 قدموا خصيصا للخدمة في وزارة الدفاع.

في تعليقها على هذه الأرقام، قالت وزيرة الهجرة والدمج بنينا تامانو-شطا:" أنا سعيدة للاستمرار في إحضار الناس إلى إسرائيل على الرغم من تحديات وباء كورونا". وأضافت قائلة: "منذ بداية الوباء، وصل إلى إسرائيل ما يزيد عن 25 ألف يهودي من كل أنحاء العالم، في حين أن هناك آلاف آخرين ينتظرون".

ووصل إلى إسرائيل خلال العقد الماضي نحو 262905 مهاجرين.