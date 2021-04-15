فورين بوليسي: توقعات بعرض أمريكا تخفيف العقوبات مقابل عودة إيران للاتفاق النووي

كشفت مجلة "فورين بوليسي"، عن توقعات بتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران، مقابل عودتها للالتزام بالاتفاق النووي.

ونقلت المجلة الأمريكية عن مصادر مقربة من المفاوضين في فيينا أنه من المتوقع أن يعرض المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي "صفقة" على طهران.

ووفقا للمصادر، فإن الصفقة تدور حول تخفيف العقوبات بدرجة تكفي لعودة إيران إلى الاتفاق النووي، ولكن لن يكون هناك تخفيفا كبيرا للعقوبات.

وأوضحت المصادر أن بايدن يرغب في تخفيف جزئي للعقوبات، حتى لا يصبح عرضة لهجوم المتشددين في بلاده، والذين يتواجد بعضهم في حزبه ويرفضون تقديم أي تنازلات لصالح إيران.

وشددت على أن الولايات المتحد لن ترفع العقوبات إلا إذا توقفت إيران عن انتهاك الاتفاق برفع مستويات التخصيب وإنتاج مواد نووية يمكن استخدامها في صنع السلاح النووي.

وقال علي فايز مسؤول الملف الإيراني في مجموعة الأزمات الدولية، والذي كان يعمل مستشارا لمالي عندما كان الأخير رئيسا للمجموعة: "حتى الآن، لم يتم مناقشة عقوبات محددة ولكن خطوط عريضة لطرق بناء الثقة".

يذكر أن إيران أعلنت الثلاثاء الماضي، عن عزمها رفع تخصيب نسبة اليورانيوم إلى 60% وهي نسبة غير مسبوقة، إذ كانت إيران تعلن أنها تخصّب اليورانيوم حتى نسبة 20%. يأتي الإعلان في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية يوم الأحد الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة النمساوية فيينا مفاوضات بين وفود من الدول المعنية بالاتفاق لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران.