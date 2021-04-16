ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح "أسترا زينيكا"

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الألماني ستيفن سيبرت، اليوم الجمعة، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تلقت الجرعة الأولى من لقاح "أسترا زينيكا".

ونقل سيبرت عن ميركل قولها "يسعدني تلقي الجرعة الأولى من لقاح "أسترا زينيكا" اليوم، شكراً لجميع المشاركين في حملة التطعيم، التطعيم هو مفتاح التغلب على الوباء".

أفادت صحيفة ويلت الألمانية، أمس الخميس، بأن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ستتلقى لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة.

وتبلغ ميركل من العمر أكثر من 60 عامًا، وبذلك تكون جزءاً من مجموعة الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاح "أسترازينيكا" في ألمانيا.

هذا وقررت السلطات الصحية الألمانية، يوم 30 آذار/مارس الماضي، استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، بدءاً من 31 آذار/مارس 2021، لتطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما فقط.

ويذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية أكدت يوم 6 نيسان/أبريل، عقب دراسة تقارير عن إصابات بجلطات الدم بين عدد من الأشخاص اللذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا"، وإنهاء عدد من الدول الأوروبية استخدام اللقاح بشكل مؤقت، أن جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية نادرة جدا للقاح، مشيرة إلى أن اللقاح فعال في َمحاربة جائحة فيروس كورونا، مقابل انخفاض مضاعفاته الجانبية.