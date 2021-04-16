أمريكا: قد نفكر بزيادة وجودنا العسكري في أوكرانيا

قالت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أوكرانيا، كريستينا كوين، اليوم الجمعة، إن واشنطن ستدرس زيادة الوجود الدائم للجيش الأمريكي في أوكرانيا إذا لزم الأمر.

وأضافت كوين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال: "لدينا وجود دائم مؤلف من 160 جنديا أمريكيا متواجدون هنا (أوكرانيا) على أساس دائم، ووفقًا لتقديراتنا، فإذا تطلبت الحاجة زيادتهم (عدد الجنود). سننظر في هذه القضية".

وأشارت كوين إلى أن الولايات المتحدة وشركائها يراقبون الوضع في أوكرانيا "عن كثب".

وبدوره، قال رئيس الوزراء الأوكراني إن كييف تطلب من الولايات المتحدة توسيع برنامج التدريب للجيش الأوكراني.

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أوضحت الخميس الماضي، أن قيام حلف شمال الأطلسي بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا لا يساعد في تسوية الوضع في دونباس.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نعتقد أن الإمدادات إلى أوكرانيا من قبل دول الناتو، بما في ذلك تركيا، من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما فيها الطائرات المسيرة، لا تسهم في تسوية سلمية للصراع في دونباس".

في وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن حلف شمال الأطلسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في دونباس.

بدوره، أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو من شأنه أن يفاقم المشاكل الأوكرانية الداخلية، بالنسبة لسكان جمهوريات دونباس المعلنة من طرف واحد، وأن هذه العضوية "احتمال غير مقبول على الإطلاق".