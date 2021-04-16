تسجيل
15:46 GMT16 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، 2019

    أمريكا: قد نفكر بزيادة وجودنا العسكري في أوكرانيا

    © REUTERS / FRANCIS MASCARENHAS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048710773_0:0:3276:1843_1200x675_80_0_0_60716b261266eda431a1d48d9efa28ac.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202104161048711703-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/

    قالت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أوكرانيا، كريستينا كوين، اليوم الجمعة، إن واشنطن ستدرس زيادة الوجود الدائم للجيش الأمريكي في أوكرانيا إذا لزم الأمر.

    وأضافت كوين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال: "لدينا وجود دائم مؤلف من 160 جنديا أمريكيا متواجدون هنا (أوكرانيا) على أساس دائم، ووفقًا لتقديراتنا، فإذا تطلبت الحاجة زيادتهم (عدد الجنود). سننظر في هذه القضية".

    المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
    © Sputnik . Sergey Guneyev
    موسكو تبلغ السفير الأمريكي ردها على عقوبات بلاده الجديدة
    وأشارت كوين إلى أن الولايات المتحدة وشركائها يراقبون الوضع في أوكرانيا "عن كثب".

    وبدوره، قال رئيس الوزراء الأوكراني إن كييف تطلب من الولايات المتحدة توسيع برنامج التدريب للجيش الأوكراني.

    وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أوضحت الخميس الماضي، أن قيام حلف شمال الأطلسي بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا لا يساعد في تسوية الوضع في دونباس.

    وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نعتقد أن الإمدادات إلى أوكرانيا من قبل دول الناتو، بما في ذلك تركيا، من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما فيها الطائرات المسيرة، لا تسهم في تسوية سلمية للصراع في دونباس".

    في وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن حلف شمال الأطلسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في دونباس.

    بدوره، أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو من شأنه أن يفاقم المشاكل الأوكرانية الداخلية، بالنسبة لسكان جمهوريات دونباس المعلنة من طرف واحد، وأن هذه العضوية "احتمال غير مقبول على الإطلاق".

    انظر أيضا:

    الملفوف قد يكتب نهاية تاريخ صناعة عالمية تعتمد على البترول
    5 أعراض لـ"الموت الصامت" في الساقين يحذر منها العلماء
    إيفانكا "تكسر صمتها" بصور تسبب أزمة بين مناصري ترامب
    حيتان الأوركا "السفاحة" تشن هجوما جماعيا على سفينة وتتسبب بكارثة... فيديو
    جنرال أمريكي يحذر: "إف 35" غير مستعدة لخوض معركة بسبب "الشقوق"
    إعلامية متزوجة في أحضان محمد رمضان... غضب خليجي تسبب بحذف المشاهد... صور وفيديو
    الكلمات الدلالية:
    روسيا, أوكرانيا, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض لزي المنتخب الروسي في أولمبياد طوكيو 2020 من المنتج الروسي لصناعة الأزياء الرياضية زاسبورت في قاعة للعروض كوسموس في حديقة في دي إن خا في موسكو، روسيا 14 أبريل 2021
    عرض لزي المنتخب الروسي في أولمبياد طوكيو 2020
    رد فعل ظريفة جدا منه الحكومة اليابانية حول ضخ التريتيوم إلى المحيط
    ردة فعل "ظريفة جدا" من الحكومة اليابانية حول ضخ التريتيوم إلى المحيط
    إنفوجرافيك... اكتشف بنفسك إن كنت تعاني من اضطراب الغدة الدرقية
    اكتشف بنفسك إن كنت تعاني من اضطراب الغدة الدرقية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك