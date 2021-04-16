الخارجية الإيرانية تدين العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن مؤخرا ضد موسكو واصفا إياها بـ "الخطوة الخاطئة والمرفوضة".

طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زادة: "من الواضح أن إدمان الحكومة الأمريكية للعقوبات ضد دول أخرى بذرائع كاذبة أصبح نهجا مؤسسيا في هذا البلد، ولم يكن لتغيير الإدارة في البيت الأبيض أثر في تصحيح هذا النهج".

وأعلنت الولايات المتحدة يوم أمس الخميس، فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وفرض حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو/حزيران وطرد 10 دبلوماسيين روس.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن رد موسكو على هذه العقوبات "سيكون حتميا ومدروسا" وسيتم إعلانه في أقرب وقت.

الجدير ذكره أن العلاقات بين البلدين قد شابها التوتر خلال الفترة الماضية بسبب ملفات كثيرة بينها سوريا وأوكرانيا واتهامات بالتجسس والتدخل بالانتخابات وغيرها.