ميانمار تفرج عن سجناء بمناسبة العام الجديد في البلاد

قال متحدث باسم إدارة السجون في ميانمار إن السلطات أفرجت عن 23184 سجينا في جميع أنحاء البلاد، اليوم السبت، بموجب عفو بمناسبة العام الجديد في البلاد، رغم أنه ليس من المتوقع أن يكون بينهم عدد كبير من نشطاء الديمقراطية الذين اعتقلوا منذ انقلاب أول فبراير/ شباط.

والسبت هو أول يوم في السنة الجديدة كما هو متعارف عليه في ميانمار ، واليوم الأخير من عطلة استمرت خمسة أيام.

ودعا النشطاء المؤيدون للديمقراطية إلى إلغاء الاحتفالات هذا العام، والتركيز بدلا من ذلك على حملة لاستعادة الديمقراطية بعد إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة للزعيمة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل.

وكانت سو تشي من بين 3141 شخصا تم اعتقالهم، وذلك طبقا لإحصاء صادر عن رابطة مساعدة السجناء السياسيين.

وقال متحدث باسم إدارة السجون لـ"رويترز" عبر الهاتف: "معظم هؤلاء الأشخاص (المفرج عنهم) اعتقلوا قبل الأول من فبراير لكن هناك أيضا بعض الذين سجنوا بعد ذلك".

ولدى سؤاله إن كان من بينهم أشخاص اعتقلوا بسبب الاحتجاج على المجلس العسكري الحاكم، قال إنه ليس لديه أي تفاصيل عن قرارات العفو.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على الاتصالات التي سعت للحصول على تعليق، وفقا لـ "رويترز".

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب الذي قال الجيش إنه جاء ردا على تزوير الانتخابات التي فاز بها حزب سو تشي، في نوفمبر/ تشرين الثاني، رغم أن لجنة الانتخابات قضت بغير ذلك.