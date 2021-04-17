النمسا ترحب بعقد لقاء محتمل بين بوتين وبايدن على أراضيها

قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، اليوم السبت، إن بلاده على اتصال مع الجانبين الروسي والأمريكي بشأن عقد لقاء محتمل بين رئيسي البلدين.

وقال المستشار، إنه سيكون شرفا كبيرا للنمسا إذا التقى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن في فيينا، مؤكدا أن الجانب النمساوي على اتصال مع الجانبين بشأن هذه القضية.

وقال كورتز في مقابلة مع البوابة النمساوية "بايونير": "هناك دول محايدة تختار الحوار والمناقشة. نحن بالفعل على اتصال مع الجانبين الروسي والأمريكي"، وأضاف: "الحوار دائمًا أفضل لجميع المشاركين من أي شيء آخر - سنكون سعداء للغاية إذا تم إجراؤه في النمسا".

في الوقت نفسه، شدد المستشار النمساوي على أن بلاده لا ينبغي أن تبالغ في تقدير دورها وأنها لا تلعب دور الوسيط.

وأضاف كورتز: "بالطبع، إذا عُقد الاجتماع في النمسا، في فيينا، فسيكون ذلك شرفًا كبيرًا لنا".

في وقت سابق، اقترح بايدن، في محادثة هاتفية مع بوتين، أن يعقد اجتماعًا شخصيا في دولة ثالثة. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين، أن بايدن اقترح أن يجتمع مع بوتين في الأسابيع المقبلة.

كما أفادت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض أن بايدن دعا 40 من قادة العالم، بما في ذلك بوتين، إلى قمة المناخ، التي تعتزم واشنطن تنظيمها في الفترة من 22 إلى 23 أبريل/نيسان في شكل افتراضي (عبر الإنترنت).