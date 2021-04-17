التشيك تطرد 18 دبلوماسيا روسيا وتمهلهم 48 ساعة لمغادرة البلاد

أمهلت الحكومة التشيكية، اليوم السبت، 18 دبلوماسيا روسيا 48 ساعة لمغادرة البلاد.

موسكو - سبوتنيك. أفادت وسائل إعلام بأن وزير الداخلية التشيكي، يان هاماتشيك، أعلن طرد 18 دبلوماسيا روسيا، من البلاد للاشتباه بعلاقتهم مع الخدمات الخاصة الروسية، وأمهلهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

ونقلت وسائل إعلام تشيكية محلية عن وزير الداخلية، أن "18 دبلوماسيا روسيا سيُطردون من البلاد للاشتباه في أنهم ضباط في الخدمات الخاصة الروسية".

وزعم رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، أن "سبب هذه الخطوة هو تورط الدبلوماسيين الروس المشتبه في عملهم كضباط في الاستخبارات العسكرية الروسية في تفجير مستودع للذخيرة في فربتيس عام 2014".

وبدورها، ردت الخارجية الروسية على البيان التشيكي، مؤكدة أن "براغ تدرك جيدا ما الذي سيلي طرد الدبلوماسيين الروس".