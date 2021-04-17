إسرائيل تتخلى عن إلزامية الكمامات غدا وتستأنف التعليم الاثنين

بعد عام من الإجراءات الاحترازية المشددة، لم يعد الإسرائيليون مطالبون اعتبارا من غد الأحد، باستخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة، في ظل تلقي معظم السكان التطعيم المضاد للوباء.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، إن مدير عام وزارة الصحة حازي ليفي، وقع قرارا يجيز السماح بالتوقف عن ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، فقد تم تعديل الأمر السابق بحيث لا يلزم ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، وهو ما سيخفف على المواطنين خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

مع ذلك، أوصت الصحة الإسرائيلية في نفس الوقت بارتداء الكمامات خلال التجمعات في الأماكن المغلقة.

وأضافت في بيان: "تذكر أنه في كل مرة تغادر فيها المنزل، من المهم أن يكون لديك قناع لارتدائه في الأماكن المغلقة مع الحفاظ على الإرشادات – الكمامة والتباعد الاجتماعي، من أجل صحتنا جميعا".

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين أنه في ضوء انخفاض مستوى الإصابات بالوباء في إسرائيل بفضل حملة التطعيم الناجحة، من الممكن تخفيف الإرشادات المتعلقة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، نشرت وزارة التعليم الإسرائيلية، أمس الجمعة الخطوط العريضة للعودة إلى التعليم بدوام كامل بداية من الأسبوع المقبل، بحسب قناة "كان" الرسمية.

ويأتي القرار باستئناف جميع المؤسسات التعليمية في إسرائيل كامل نشاطها دون تقسيم إلى مجموعات، ودون قيود على الانتقال بين الفصول الدراسية، ودون تعليم عن بعد، بعد 13 شهرا على توقف العملية التعليمية عن العمل بشكل روتيني بسبب الوباء.