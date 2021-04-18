وزير الخارجية اليوناني: حل الخلافات مع تركيا صعب لكنه ليس مستحيلا

اعتبر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أن حل خلافات بلاده مع تركيا قد يكون أمرا صعبا، لكنه ليس مستحيلا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ديندياس خلال مقابلة مع صحيفة "كاثيميريني "المحلية، اليوم الأحد، بحسب "رويترز".

وأكد وزير الخارجية أنه لا يمكن غض الطرف عن القضايا التي تتباين فيه الآراء وطرق التعامل.

وكان مؤتمر صحفي مشترك بين ديندياس ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة يوم الخميس الماضي، تحول إلى اشتباك لفظي، وتبادل حاد للاتهامات بين الجانبين.

وكانت زيارة ديندياس هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية يوناني لتركيا منذ عام 2015، وتأتي في إطار مسعى لإيجاد أرضية مشتركة من أجل التوصل إلى جدول أعمال إيجابي للمناقشات مع أنقرة.

والبلدان شريكان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا، ومن بينها مطالب السيادة المتداخلة بخصوص نطاق الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط، وكذلك المجال الجوي، وموارد الطاقة، وقبرص المنقسمة عرقيا.