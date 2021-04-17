وزير خارجية اليونان يزور مصر غدا ضمن جولة تقوده إلى السعودية

يقوم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، غدا الأحد، بزيارة إلى مصر، ثم بزيارة السعودية يوم الثلاثاء، في إطار حراك دبلوماسي لأثينا على خلفية الوضع في ليبيا والتوتر مع تركيا في شرق المتوسط.

القاهرة - سبوتنيك. وغرد دندياس عبر "تويتر" اليوم السبت: "كنت بالأمس في قبرص للمشاركة في اجتماع الرباعية مع الإمارات، وإسرائيل، وقبرص، وسوف أتوجه غدا إلى القاهرة، ويوم الثلاثاء إلى السعودية، فيما أشارك يوم الاثنين في اجتماع المجلس الأوروبي".

Χθες ήμουν στην Κύπρο, στην τετραμερή με τα ΗΑΕ, το Ισραήλ και την Κύπρο. Αύριο θα μεταβώ στο Κάιρο, την Τρίτη στη Σαουδική Αραβία, ενώ τη Δευτέρα θα συμμετάσχω στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. (2/3) — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 17, 2021

​​ وفي فبراير/شباط الماضي، أكد وزراء الخارجية المشاركون في أعمال "منتدى الصداقة"، في أثينا، والذي ضم مصر والبحرين والإمارات والسعودية واليونان وقبرص، في غياب الأردن، على أهمية الاستقرار في الشرق الأوسط، ومنطقة شرق المتوسط.

وأكد المشاركون أنه "جرت مناقشة التصدي للأعمال الاستفزازية والانتهاكات في الشرق الأوسط وشرق المتوسط".

وكانت السعودية واليونان قد نفذتا تمرينا جويا مشتركا تحت اسم "عين الصقر 1" بجزيرة كريت، وقالتا إنه يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتهما الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية".

وتتواصل الخلافات اليونانية والتركية حيال الحقوق البحرية في منطقة شرق المتوسط، حيث تزعم كل منهما تعدي الأخرى على مناطقها البحرية، فيما تدين الدول العربية ما تصفه بالتدخل العسكري التركي في عدة دول عربية مثل العراق، وليبيا، وسوريا.