مقتل 17 عنصرا من "طالبان" في انفجار بورشة لتصنيع القنابل جنوب شرقي أفغانستان

قتل 17 شخصا على الأقل من عناصر حركة "طالبان"، اليوم الأحد، في انفجار بورشة لتصنيع القنابل جنوب شرقي البلاد.

كابول - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الأفغانية: "قتل ما لا يقل عن 17 من مقاتلي طالبان، ضمنهم مسؤول رفيع بجهاز الاستخبارات الخاص بالحركة، حين انفجرت قنبلة في مصنع بمنطقة قره باغ جنوبي ولاية غزنة".

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" المتشددة؛ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وبعد مفاوضات استمرت لعدة لسنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، في شباط/فبراير 2020، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول و"طالبان".

ومن المقرر عقد مؤتمر حول السلام في أفغانستان، تستضيفه تركيا، الشهر الجاري لمناقشة وقف إطلاق النار، والإفراج عن السجناء، ومستقبل الحكم، وفعالية المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.