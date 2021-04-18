الثالث خلال 16 ساعة فقط... زلزال قوي يضرب بوشهر جنوب إيران

ضرب زلزال قوي، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب إيران في وقت متأخر من يوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي).

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، ضرب الزلزال عند دائرة عرض "29.68 شمالا" وخط طول "50.58 شرقا".

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كم، على بعد 83 كم شمال غرب محافظة بوشهر.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال ضرب ميناء غناوة في محافظة بوشهر جنوب إيران.

وكشف المركز الأورومتوسطي أن هذا ثالث زلزال يشعر السكان بأثره في جنوب إيران خلال 16 ساعة فقط.

ويذكر أن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب، في وقت سابق من اليوم، ضواحي محافظتي بوشهر وفارس، جنوبي البلاد.

كشفت العلاقات العامة لمحطة بوشهر النووية الإيرانية (جنوبي البلاد)، اليوم الأحد، أن الزلزال الذي بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر، لم يسفر عن أي أضرار في هذه المحطة.

ونقلت وكالة "إرنا"، عن العلاقات العامة بالمحطة، أن كافة الأقسام والأجهزة والمباني في محطة بوشهر سليمة، تماما، وتواصل نشاطها دون أي خلل، وهي مقاومة لأشد أنواع الزلازل في البلاد والمنطقة.