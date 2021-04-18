إعلام: هل تأثرت محطة بوشهر النووية بالزلزال الإيراني 

كشفت العلاقات العامة لمحطة بوشهر النووية الإيرانية (جنوبي البلاد)، اليوم الأحد، أن الزلزال الذي بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر، لم يسفر عن أي أضرار في هذه المحطة.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن العلاقات العامة بالمحطة، أن كافة الاقسام والأجهزة والمباني في محطة بوشهر سليمة، تماما، وتواصل نشاطها دون أي خلل، فالمحطة صمّمت وأنشئت وفقا للمعايير القياسية الدولية، وهي مقاومة لأشد أنواع الزلازل في البلاد والمنطقة.

ويذكر أن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب، في وقت سابق من اليوم الأحد، ضواحي محافظتي بوشهر وفارس، جنوبي البلاد. وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن هذا الزلزال وقع عند الساعة 11 و11 دقيقة من صباح اليوم.

وبحسب هذا التقرير، فقد وقع الزلزال في عمق 10 كم من سطح الأرض، وعلى بعد 28 كم من مدينة کناوه، و91 كم من مدينة بوشهر مرکز محافظة بوشهر.