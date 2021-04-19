ترامب ينتقد خطة بايدن لسحب القوات من أفغانستان لسببين

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خطة الرئيس الحالي، جو بايدن بسحب القوات من أفغانستان قبل 11 سبتمبر/أيلول.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "نيوزويك"، قال ترامب: "من غير المرغوب بالنسبة لي أن يستخدم جو بايدن 11 سبتمبر/أيلول كتاريخ سحب قواتنا من أفغانستان".

وأشار ترامب إلى أن هناك سببان يجعلان استخدام التاريخ الذي اختاره بايدن غير مرغوبا.

الأول هو أن الولايات المتحدة يمكنها أن تنسحب قبل ذلك، ويجب أن تفعل ذلك.

والسبب الثاني لعدم استخدام هذا التاريخ، وفقا لترامب، هو أن "11 سبتمبر/أيلول يوحي بأحداث مأساوية للغاية بالنسبة لبلدنا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إدارته ستنهي تواجد القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.