الولايات المتحدة تمنع مواطنيها من السفر إلى 80% من دول العالم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستوسع إرشادات "عدم السفر" لتشمل حوالي 80 في المئة من دول العالم، مشيرة إلى "مخاطر لم يسبق لها مثيل على المسافرين" بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

نقلت وكالة "رويترز" تصريح وزارة الخارجية الأمريكية وجاء فيه أنه "تم إدراج 34 من أصل 200 دولة على قائمة "المستوى الرابع: لا تسافر"، منها تشاد وكوسوفو وكينيا والبرازيل والأرجنتين وهايتي وموزامبيق وروسيا وتنزانيا".

وأضافت الخارجية "سيؤدي هذا التحديث إلى زيادة كبيرة في عدد الدول المدرجة على ‭‬المستوى الرابع "لا تسافر‭‭"‬‬ لتشمل ما يقرب من 80 بالمئة من البلدان في جميع أنحاء العالم".

ويعني ذلك إضافة ما يقرب 130 دولة لقائمة عدم السفر.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة لا تعني إعادة تقييم للأوضاع الصحية الحالية في بعض البلدان، لكنها "تعكس تعديل نظام إرشادات السفر بوزارة الخارجية للاعتماد بشكل أكبر على التقييمات الوبائية الحالية".

وتم بالفعل منع معظم الأمريكيين من السفر إلى مناطق كثيرة في أوروبا بسبب قيود كوفيد-19. وفرضت واشنطن حظرا على دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين تواجدوا مؤخرا في معظم أنحاء أوروبا والصين والبرازيل وإيران وجنوب أفريقيا.

ولم يحدد البيت الأبيض إطارا زمنيا للموعد الذي قد يخفف فيه تلك القيود.