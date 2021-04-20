أفغانستان... مقتل 9 رجال شرطة بهجوم لطالبان و24 قتيلا من الحركة

قتل 9 رجال شرطة أفغان، اليوم الثلاثاء، بهجوم لحركة "طالبان" شمال شرقي البلاد.

كابول – سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن المواجهات مستمرة بين طالبان والقوات الحكومية، بالتزامن مع مفاوضات السلام المتعثرة.

وقال مصدر بمكتب حاكم ولاية بدخشان إن طالبان هاجمت نقطة أمنية تضم 11 شرطيا، قتل منهم 9 وجرح اثنان، ودمرت المنشأة وأشعلت فيها النيران.

فيما أعلنت وزارة الدفاع مقتل 24 من عناصر طالبان في عمليات أمنية بمنطقة خاكريز بولاية قندهار، وتمت مصادرة عتاد وأسلحة خاصة بالحركة.

يذكر أنه في نهاية شباط/فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب.

وينص اتفاق السلام على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى.

ولكن لا تزال أعمال العنف متواصلة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع طالبان الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وإلى الآن لم يناقش الجانبان المواضيع التي تم الاتفاق عليها ضمن أجندة المفاوضات، التي تم التوصل إليها في وقت سابق.

وقالت الأمم المتحدة الشهر قبل الماضي إن أكثر من 8000 أفغاني قتلوا وجرحوا في العام الماضي جراء أعمال العنف، مشيرة لارتفاع وتيرة تلك الأعمال بشكل خاص عقب انطلاق محادثات السلام المتعثرة بين الحكومة وحركة طالبان، فيما رفضت الأخيرة تحميلها مسؤولية سقوط أغلب هؤلاء الضحايا.