الرقابة في الصين تمنع إعادة نشر مقال لرئيس الوزراء السابق

منعت الرقابة على الإنترنت في الصين المستخدمين من إعادة نشر مقال طويل لرئيس الوزراء السابق ون جيا باو.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن المقال الذي أوقفت شركات الإنترنت عملية نشره، عبارة عن رثاء لوالدته التي توفيت مؤخرا.

وينظر إلى الإجراء على أنه إجراء رقابي غير متوقع ضد عضو بارز في الحزب الشيوعي الحاكم.

وتم نشر المقال في صحيفة ماكاو هيرالد الأسبوعية يوم الجمعة، ونُشر على حساب عام على تطبيق وي تشات الصيني يوم السبت الماضي إلا أنه جرى منع نشره مجددا على الفور.

وتضمن المقال المؤثر تفاصيل معاناة والدة ون أثناء الاضطرابات التي شهدتها الصين، مثل الحرب الصينية اليابانية الثانية وعمليات التطهير السياسي للثورة الثقافية.

وقال رئيس الوزراء في المقال الذي لم يناقش بشكل مباشر المناخ السياسي الحالي في البلاد: "أرى أن الصين يجب أن تكون دولة متمتعة بالعدالة والنزاهة تحترم إرادة الشعب والإنسانية والطبيعة البشرية".

وخلال الفترة الأخيرة، سعى الحزب الحاكم لتشديد الرقابة على طريقة مناقشة مستخدمي الإنترنت تاريخ البلاد على الشبكة التي تخضع لرقابة مشددة قبيل الاحتفال بمئوية تأسيسي الحزب في يوليو/ تموز.

وفي الأسبوع الماضي أطلق فرع لهيئة الرقابة على الإنترنت خطا ساخنا للإبلاغ عن التعليقات "غير القانونية" التي "تشوش على" إنجازات الحزب وتهاجم قيادات البلاد. ولم يتضح أي جزء من مقال ون استدعى هذا الإجراء.