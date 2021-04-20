وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب على العالم منع إيران من امتلاك السلاح النووي

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الثلاثاء، القوى العالمية إلى التحرك لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي خلال اجتماع مع وزير شؤون الحكومة البريطانية مايكل غوف، الذي يزور إسرائيل، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال أشكنازي: "إيران تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله والمجتمع الدولي يجب أن يتحرك لمنعها من الوصول للقدرات النووية، سواء الآن أو في المستقبل".

يأتي هذا في الوقت الذي جددت فيه إيران، التأكيد على ربط العودة لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 برفع العقوبات الأمريكية عليها، بالتزامن مع جولة جديدة من المفاوضات الجارية في فيينا لبحث فرص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

ويهدف الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، هدفت إلى رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعام واحد بالضبط، أعلنت إيران في عام 2019، عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.

وفي نهاية عام 2020، تبنت إيران قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، والذي يتضمن تكثيف الأنشطة النووية من أجل تحقيق رفع العقوبات عن البلاد.