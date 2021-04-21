أردوغان: أعداؤنا حاولوا ضرب استقرار تركيا عن طريق التنظيمات الإرهابية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن الأعداء حاولوا ضرب استقرار بلاده عن طريق التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أردوغان في كلمة متلفزة اليوم "أعداؤنا حاولوا الانقلاب على إرادة الأمة لكنها كانت محاولات فاشلة".

أردوغان: أصوات من المعارضة يتمنون نهايتي مثل مندريس، هم لا يعلمون أننا منذ بدأنا هذا الطريق كنا مستعدين للموت، ونحن نخيف الموت بإيماننا. تحاولون إخافتي بمصير مندريس، فهل أنتم سعداء بنهايته؟ pic.twitter.com/HOLAMZaboX — TRT عربي (@TRTArabi) April 21, 2021

وأوضح "التنظيمات الإرهابية تعمل في الداخل والخارج، ونحاول القضاء على مصادرها".

وتابع الرئيس التركي "أصوات من المعارضة يتمنون نهايتي مثل مندريس، هم لا يعلمون أننا منذ بدأنا هذا الطريق كنا مستعدين للموت، ونحن نخيف الموت بإيماننا".

وأشار إلى أن "تركيا تواجه حرباً اقتصادية، لكنها تمكنت من المحافظة على استقرارها وتقف على أقدامها".

واستطرد قائلا "تحاولون إخافتي بمصير مندريس، فهل أنتم سعداء بنهايته؟".

وأكد أن "أعداء تركيا يحاولون دفع النظام المالي العالمي إلى العزوف عن الاستثمار فيها".

يذكر أن عدنان إرتكين مندريس هو سياسي تركي كان رئيسا لوزراء تركيا في الفترة ما بين 1950- 1960.

وهو أول زعيم سياسي منتخب ديمقراطيا في تاريخ تركيا. أُزيح عن السلطة بانقلاب عسكري عام 1960 نفذه الجيش التركي وألقي القبض عليه وأعدم شنقا مع اثنين من أعضاء مجلس وزرائه في 17 سبتمبر 1961، وهو أول رئيس وزراء يعدم في تركيا.