تركيا أكبر وجهة في العالم لاستقبال نفايات الاتحاد الأوروبي

بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات إلى الدول خارجه 32.7 مليون طن العام الماضي، بزيادة قدرها 75٪ منذ عام 2004، وفقا لبيانات "يوروستات" المنشورة هذا الأسبوع.

وذهب ما يقرب من 40% من هذه النفايات إلى تركيا، بواقع 13.7 مليون طن، وبفارق كبير عن الهند صاحبة المركز الثاني التي استقبلت 2.9 مليون طن من نفايات الاتحاد الأوروبي.

More than 40% of EU waste exports end up in Turkey https://t.co/KAHyOaT7IH via @climate pic.twitter.com/pqH1sw82wP — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) April 21, 2021

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ"، جاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث بمقدار 1.8 مليون طن، ثم سويسرا والنرويج بمقدار 1.6 مليون و1.5 مليون طن على التوالي.

وذكرت الوكالة أن واردات الاتحاد الأوروبي من النفايات من الدول خارجه تراجعت إلى 16 مليون طن في عام 2020.