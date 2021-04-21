البرلمان التشادي يدعم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي

أعرب البرلمان التشادي، اليوم الأربعاء، عن دعمه لإعلان تشكيل مجلس عسكري انتقالي عقب مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين على الجبهة.

الرباط - سبوتنيك. وقال في بيان عقب اجتماع برئاسة رئيس المجلس، هارون كبادي، إن وفاة الرئيس ديبي "وضعت كامل البلاد في حالة اضطراب"، مشيرا إلى أنه "أحيط علما بقرار المجلس العسكري بحل الجمعية الوطنية".

وأكد البرلمان: "دعمه بوضوح لقرار تشكيل المجلس العسكري في ظل الظروف العسكرية والأمنية والسياسية في البلاد".

وعبر عن تأييده "للمجلس ورئيسه، الفريق محمد إدريس ديبي"، وأعرب عن أمله في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن "عيش التشاديين في أمن وسلام".

وكانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وبحسب بيان للجيش، فقد تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة غضون 18 شهرًا.

وسيشرف المجلس الانتقالي على تشكيل مؤسسات ديمقراطية، تتولى إجراء انتخابات شفافة وحرة وديمقراطية بنهاية الفترة الانتقالية، وفقا للبيان.

وأصدر المجلس العسكري الانتقالي ميثاقا ينص على أداء نجل الرئيس الراحل مهام رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة.

وقرر المجلس الانتقالي تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان؛ بجانب فرض حظر تجوال ليلي.

وكانت أحزاب المعارضة قد وصفت تحرك الجيش بأنه استيلاء على السلطة بالقوة، داعية لعدم الامتثال لإجراءاته.