11 رئيس دولة وحكومة يشاركون في جنازة الرئيس التشادي يوم الجمعة

كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن جنازة الرئيس التشادي الراحل، إدريس ديبي، الجمعة المقبلة، سيحضرها 11 رئيس دولة وحكومة.

الرباط- سبوتنيك. وقال المصدر إنه إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلنت باريس حضوره رسميا في وقت سابق، فسيحضر رؤساء دول وحكومات مالي، وغينيا، والكونغو، والسودان، وموريتانيا، والنيجر، وتوغو، والغابون، وبوركينافاسو، وساحل العاج".

وحظي الرئيس الراحل بدعم واسع من المجتمع الدولي، خاصة فرنسا، التي لطالما اعتبرته حليفا أساسيا في القتال ضد الجماعات المتشددة في منطقة الساحل، حيث تشارك تشاد بجنودها في القوة العسكرية الإفريقية لدول الساحل الإفريقي وتقاتل إلى جانب الفرنسيين في عملية برخان في النيجر ومالي.

وكانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وبحسب بيان للجيش، فقد تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة غضون 18 شهرًا.

وسيشرف المجلس الانتقالي على تشكيل مؤسسات ديمقراطية، تتولى إجراء انتخابات شفافة وحرة وديمقراطية بنهاية الفترة الانتقالية، وفقا للبيان.

وأصدر المجلس العسكري الانتقالي ميثاقا ينص على أداء نجل الرئيس الراحل مهام رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة.

وقرر المجلس الانتقالي تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان؛ بجانب فرض حظر تجوال ليلي.