لودريان: لا نعتقد أن روسيا ترغب بعمل عسكري ضد أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، أن بلاده لا تعتقد أن هناك رغبة لدى موسكو للقيام بأعمال عسكرية في شرق أوكرانيا.

وقال لودريان في تصريح لقناة "فرانس 2" التلفزيونية: "لا أعتقد أن روسيا تسعى لعمل عسكري ضد أوكرانيا، لكن تحرك القوات الروسية إلى الحدود الأوكرانية يشكل خطرا على تطور الصراع".

وفي وقت سابق، دعا لودريان إلى الحد من التوترات في دونباس.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف ، أن الوضع على خط تماس القوات في دونباس مقلق، واستفزازات الجيش الأوكراني ليست فردية، بل متعددة، مشيرًا إلى أن روسيا ليست طرفا في الصراع، ولهذا لا يمكنها ضمان وقف شامل لإطلاق النار في دونباس، لكنها تستخدم نفوذها لتنفيذ الاتفاقات.

وصرحت موسكو مرارًا أنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي وأنها مهتمة بكييف للتغلب على الأزمة السياسية والاقتصادية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أواخر آذار/ مارس 2021، عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة اثنين آخرين خلال قصف قرب قرية شومي في منطقة دونيتسك. وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه سيناقش الوضع قريبًا مع قادة "رباعية النورماندي". وبدأت كييف تعلن عن تفاقم الوضع في دونباس.