الحرس الثوري الإيراني يوجه "رسالة قوية" إلى إسرائيل

وجه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، رسالة إلى إسرائيل، قائلا: "يجب على الكيان الصهيوني أن يعلم بأن فصائل المقاومة هم قرب مراكزه".

وقال نائب قائد فيلق القدس الجديد، العميد محمد رضا فلاح زادة، في مراسم تأبين سلفه الراحل اللواء محمد حجازي في مدينة أصفهان، إن "فصائل المقاومة موجودة قرب كل المواقع والأوكار الصهيونية في المنطقة والعالم"، وذلك حسب قناة "العالم" الإيرانية.

وأكد زادة، أن "انهيار وتلاشي أعداء الإسلام سيكون قريبا"، مضيفاً أنه "كما قال قائد الثورة الإسلامية قبل عدة سنوات، فإن الكيان الصهيوني لن يكون موجودا في المستقبل على الكرة الأرضية".

واعتبر نائب قائد قوة القدس، أن "الكيان الصهيوني يعاني اليوم من مشاكل داخلية، وأن مجاميع المقاومة موجودة قرب كل المواقع والأوكار الصهيونية في المنطقة والعالم ولن تتخلى عن المقاومة والكفاح مطلقا".

وعين المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، يوم الاثنين الماضي، اللواء محمد رضا فلاح زادة، في منصب نائب قائد "فيلق القدس" خلفا للواء محمد حجازي، الذي أعلنت وفاته. وصادق خامنئي، على تعيين فلاح زادة، الذي تولى سابقا منصب مساعد قائد "فيلق القدس" لشؤون التنسيق، استجابة لمقترح تقدم به قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الأحد، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد "فيلق القدس". وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "العميد محمد حجازي، نائب قائد فيلق القدس والقائد السابق لقوة الباسيج، توفي بسبب أزمة قلبية"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.