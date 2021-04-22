إسرائيلي حاصل على أعلى وسام في الدولة يحاول الانتحار

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن رئيس جمعية "زاكا" الإسرائيلية، يهودا ميشي زهاف، الذي يواجه مزاعم بالتورط في اعتداءات جنسية، حاول الانتحار صباح اليوم الخميس.

وتشير التقارير الطبية الواردة من مركز شعاري تسيديك الطبي في القدس إلى أنه في حالة حرجة حاليا، ولكن الأطباء تمكنوا من تحقيق الاستقرار لحالته، بحسب الصحيفة.

وقال عوفير ميرين مدير المركز الطبي إن نتيجة الموقف سوف تتضح في اليوم التالي، وعندها سيظهر حجم الضرر.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجل ميشي زهاف اتصل بخدمة الطوارئ بعد أن عثر عليه في المنزل وقد شنق نفسه.

ونقل المسعفون الرئيس السابق للجمعية المختصة بخدمات الإسعاف إلى المستشفى بعد أن أجروا له علاجات إنقاذ في موقع الحادث.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، أعلنت الشهر الماضي فتح تحقيق في مزاعم اعتداء جنسي مقدمة ضد ميشي زهاف.

وكان ينظر إلى ميشي زهاف، على نطاق واسع باعتباره حلقة وصل بين المجتمعات اليهودية الدينية والعلمانية في إسرائيل.

وفي وقت سابق من مارس/ آذار الماضي، حصل على جائزة إسرائيل، أعلى وسام في البلاد، لإنجازاته مدى الحياة.