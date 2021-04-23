وزير الخارجية الأفغاني يحضر الاجتماع الثلاثي في إسطنبول عبر الفيديو

أعلنت الخارجية الأفغانية، اليوم الجمعة، في بيان، أن وزير الخارجية محمد حنيف أتمار، الذي غادر إلى إسطنبول لحضور الاجتماع الثلاثي الأفغاني التركي - الباكستاني، سيحضر الجلسات عبر الفيديو وفقًا لنصائح الأطباء.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الأفغانية: "سيحضر وزير الخارجية محمد حنيف أتمار، الذي غادر إلى إسطنبول لحضور الاجتماع الثلاثي الأفغاني التركي - الباكستاني، الجلسات عبر الفيديو وفقًا لنصائح الأطباء".

ويلعب الاجتماع الثلاثي دورًا مهمًا في التخطيط الناجح لعقد مؤتمر إسطنبول للسلام، الذي سيعقد في المستقبل القريب، لذلك اتفقت جميع الأطراف على اتباع جدول الأعمال كما هو مخطط له، والذي يغطي التقدم المحرز في عملية السلام الأفغانية، واستئناف مفاوضات السلام في أفغانستان، وتعزيز الإجماع الإقليمي لدعم السلام، وتوطيد العلاقات الثلاثية.

يشار إلى أن الاختبارات الأولية لا تستبعد إصابة الوزير أتمار بفيروس كورونا. لذلك، سيتجنب وزير الخارجية حضور الاجتماع شخصيًا. وبالنظر إلى أهمية عقد الاجتماع بنجاح، سيحضر الوزير أتمار من خلال برنامج الاجتماعات الافتراضي "في تي سي".