نتنياهو: مستعدون لأي سيناريو في غزة وندعو للتهدئة في القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إن جيش بلاده مستعد لأي تصعيد في قطــاع غزة، على خلفية إطــلاق 36 صاروخــا باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، الليلة الماضية.

جاء ذلك في تصريحات لنتنياهو عقب إجرائه مشاورات أمنية مع قادة أجهزة الأمن والمخابرات في إسرائيل لتقييم الأوضاع بعد ليلة ساخنة في القدس وغزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نتنياهو، قوله: "مستعدون لأي سيناريو في قطاع غزة".

وأضاف: "نريد أولاً وقبل كل شيء ضمان القانون والنظام في القدس. نحافظ على حرية العبادة كما هو الحال كل عام، لجميع السكان وكذلك لجميع الزوار ونطالب حاليا بالالتزام بالقانون وأدعو جميع الأطراف إلى التهدئة".

وضمت المشاورات التي أجراها نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الموساد يوسي كوهين ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي الذي سبق وأعلن إلغاء ريارة كانت مقررة له إلى واشنطن مساء اليوم لبحث الملف الإيراني، وذلك على خلفية تصاعد التوترات الأمنية مع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، أنه "خلال ساعات الليلة الماضية أطلقت 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الليلة الماضية، تفعيل صافرات الإنذار في مناطق جنوبي البلاد في ظل إطلاق القذائف الصاروخية من محيط قطاع غزة.

في المقابل، أغارت مقاتلات إسرائيلية على بنى تحتية تحت أرضية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع أي أضرار أو إصابات نتيجة سقوط باقي القذائف في مناطق مفتوحة.

ويأتي إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل كتضامن مع المقدسيين في ظل أعمال عنف متصاعدة تشهدها القدس منذ أمس الأول (الخميس)، بين شبان فلسطينيين من جهة والشرطة الإسرائيلية ومتشددين يهود من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين.