إعلام: إيران لن تقبل رفع الحظر خطوة بخطوة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إنه ليس على جدول الأعمال الإيراني قبول خطة "خطوة بخطوة" لرفع الحظر.

ونقلت شبكة "برس تي في"، مساء اليوم السبت، عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن سياسة إيران في قضية رفع الحظر لم تتغير ويتعين رفع جميع أشكال الحظر، بما في ذلك عقوبات عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

Source close to Vienna talks: No step-by-step plan on Iran’s agenda pic.twitter.com/80HhS6qa6V — Press TV (@PressTV) April 24, 2021

وشدد المصدر المطلع على أن بلاده تشدد على وجوب رفع الحظر الذي أعيد فرضه على إيران، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وباقي أشكال الحظر الأخرى الذي فرض في عهده تحت مسميات أخرى، وبعد التحقق من قبل إيران ستوقف طهران الإجراءات التعويضية.

وردا على التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال المصدر:

إن إيران كما أكدت، مرارا، لا تقبل أي خطة تقوم على فكرة الخطوة خطوة وغير مدرجة على جدول الأعمال.

ويذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قد صرح، في وقت سابق اليوم، أنه من المهم للغاية بالنسبة لواشنطن أن تعيد إيران تنفيذ التزاماتها، مشيرا إلى أن مقترحات إدارة الرئيس جو بايدن، بشأن إيران، تقوم على مبدأ الامتثال مقابل الامتثال.