باشينيان يعلن استقالته من رئاسة وزراء أرمينيا تمهيدا لانتخابات برلمانية مبكرة

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، استقالته من منصب رئيس الوزراء في البلاد، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد العاصفة السياسية التي اندلعت ضده إثر الحرب التي دارت في ناغورني قره باخ الخريف الماضي

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات باشينيان التي قال فيها: "أستقيل اليوم لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 20 حزيران/يونيو".

وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، أنه سيقوم خلال هذه الفترة بواجبات رئيس الوزراء بالكامل، بموجب أحكام القانون والدستور، وأكد نيته الترشح لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا.

وتطالب المعارضة باستقالة رئيس الوزراء منذ نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن وقع اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورنو قرة باخ.

وفقًا لهذه الوثيقة، التي وقعتها يريفان وباكو بوساطة من روسيا، أعادت أرمينيا مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى أذربيجان، وتم نشر قوات حفظ السلام روسية على طول خط التماس وممر لاتشين الذي يربط كاراباخ بأرمينيا.