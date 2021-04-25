متمردو تشاد: مستعدون لوقف القتال والتوصل لتسوية سياسية

أعلن متحدث باسم المتمردين في شمال تشاد، اليوم الأحد، استعدادهم للالتزام بوقف للقتال، وبحث تسوية سياسية.

ونقلت "رويترز" عن كينجابي أوجوزيمي دي تابول المتحدث باسم المتمردين المعروفين باسم جبهة التغيير والوفاق في تشاد أن "الجبهة مستعدة للالتزام بوقف لإطلاق النار من أجل تسوية سياسية تحترم استقلال تشاد وسيادتها ولا تؤيد انقلابا".

وتأتي تصريحات المتحدث باسم المتمردين بعد وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي على جبهة القتال الأسبوع الماضي.

و في 11 أبريل/ نيسان، عبر المتمردون، الحدود من ليبيا في الشمال، مطالبين بإنهاء حكم ديبي المستمر منذ 30 عاما.

ووصلت قوات المتمردين إلى منطقة تبعد 200 إلى 300 كيلومتر عن العاصمة نجامينا قبل أن يتصدى لهم الجيش.

وأثناء زيارته لقواته على الجبهة، يوم الاثنين الماضي، غداة إعلان فوزه بانتخابات، لقي ديبي حتفه.

وأعلن الجيش والمتمردون أن القوات الجوية التشادية تقصف مواقع المتمردين منذ ذلك الحين. وذكر الجيش أمس السبت أنه "سحق" المتمردين.

وتولى مجلس عسكري برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، السلطة بعد وفاته، معلنا اعتزامه الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا إلى حين إجراء انتخابات. وفي المقابل قال المتمردون إنهم لن يقبلوا "بالملكية" ووصف ساسة المعارضة الأمر بأنه انقلاب.