قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يعلن بدء الانسحاب وتسليم القواعد

أعلن قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال الأمريكي سكوت ميلر، اليوم الأحد، بدء انسحاب منظم للقوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

وقال ميلر إنه ينفذ قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء أطول حرب أمريكية، استنادا إلى أن هذه الحرب الطويلة في أفغانستان لم تعد من الأولويات الأمريكية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال بايدن إنه سيسحب القوات من أفغانستان قبل الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، الذي يوافق الذكرى العشرين لهجمات المتشددين على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" التي كانت السبب في بدء الحرب الأفغانية.

وقال ميلر إن القوات الأجنبية ستظل تمتلك "الوسائل العسكرية والقدرة على حماية نفسها بشكل كامل خلال عملية الانسحاب وستدعم قوات الأمن الأفغانية"، وفقا لـ "رويترز".

ويقود ميلر منذ عام 2018، القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، في حربها مع طالبان والجماعات الإسلامية المتشددة الأخرى.