بايدن يحدد الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

أعلن متحدث رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الحادي عشر من شهر سبتمبر/ أيلول.

واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين: "سنبدأ في سحب القوات المتبقية بطريقة منظمة بحلول الأول من شهر مايو/ أيار، ونخطط لسحب جميع القوات من البلاد قبل ذكرى هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول".

ووفقا للمتحدث، فإن بايدن خلُص إلى استنتاج مفاده، أن الانسحاب السريع وغير المنسق للقوات سيشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها.

وفي وقت سابق، قال بايدن في مؤتمر صحفي، إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوفاء بالموعد النهائي المتفق عليه وسحب قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو/ أيار. وعزا ذلك إلى "أسباب تكتيكية". في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي إنه لم يكن ينوي ترك القوات في أفغانستان لفترة طويلة، لكن الموعد الدقيق لانسحابها غير معروف.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد اتفقت مع الأطراف في أفغانستان، على سحب قواتها في الأول من مايو/ أيار المقبل.