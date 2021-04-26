الخارجية الصينية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد روسيا

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الاثنين، على العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث قوله: "نحن نعارض بشدة فرض عقوبات أحادية الجانب".

ووفقا له، فإن الصين وروسيا "تحافظان على شراكة شاملة مع بعضهما البعض. وفي مسائل حماية السيادة، الصين روسيا ستدعمان بعضهما البعض".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، طالت 32 فردا وكيانا؛ والدافع هذه المرة كان محاولة "التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2020"، والهجمات الإلكترونية والوضع في شبه جزيرة القرم.

وأكدت زارة الخارجية الروسية، أن مسار العقوبات الأمريكية لا يلبي مصالح شعبي البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "مثل هذا السلوك العدواني سيواجه برد قوي"؛ والجانب الأمريكي سيتعرف عليه في أقرب وقت.