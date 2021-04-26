أنقرة تبدأ محاكمة العشرات من أعضاء حزب مؤيد للأكراد

بدأت في تركيا، اليوم الاثنين، محاكمة العشرات من أعضاء "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، بسبب تظاهرات انطلقت بالتزامن مع هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا)، على بلدة عين العرب (كوباني) السورية عام 2014.

وذكرت "رويترز" أن المحكمة وجهت للمتهمين، وعددهم 108 من بينهم صلاح الدين دمرداش أحد أبرز السياسيين في تركيا، 37 تهمة بالقتل وزعزعة وحدة وسلامة أراضي الدولة.

وشملت لائحة الاتهام أيضا تهما بالتحريض على الاحتجاجات وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي.

ولقي 37 شخصا مصرعهم خلال الاحتجاجات، التي اندلعت على خلفية اتهامات بأن الجيش التركي وقف مكتوف الأيدي في الوقت الذي كان فيه التنظيم الإرهابي يحاصر كوباني، وهي بلدة حدودية يمكن رؤيتها من تركيا.

ويرى الحزب أن قضية هذا الأسبوع خطوة جديدة من الحكومة لتقويض الحزب بعد أن قدم ممثل ادعاء تركي كبير دعوى قضائية تطالب بحظر الحزب الشهر الماضي بسبب روابط مزعومة بمسلحين أكراد.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لضغوط متزايدة من حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وحلفائه في حزب الحركة القومية خلال السنوات الأخيرة، بحسب "رويترز".